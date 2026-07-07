Newhome: Dominique von Matt wird Verwaltungsrat

Publiziert am 07.07.2026

Dominique von Matt gründete die Agentur Jung von Matt in Zürich, die er 22 Jahre lang als CEO und 32 Jahre lang als Verwaltungsratspräsident leitete. Heute berät er über seine Firma von Matt/Second Opinion Unternehmen in Branding- und Marketingfragen. Zusätzlich sitzt er im Verwaltungsrat der NZZ AG, der Faigle AG und der Go4Balance AG. An der Universität St. Gallen ist er Honorarprofessor, bei der Gesellschaft für Marketing (gfm) Ehrenpräsident.

«Mit dieser Verstärkung im Verwaltungsrat schärfen wir unsere strategische Ausrichtung konsequent weiter: regional stark verankert, digital führend und klar auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden ausgerichtet», lässt sich Verwaltungsratspräsident Johannes Höhener in der Mitteilung zitieren.

Der Verwaltungsrat der Newhome.ch AG setzt sich damit neu aus Höhener (Präsident), Decrue (Vizepräsident), Robert Hauri, Falk Kohlmann, Andreas Schiller, Stefan Studer, Stefan Wabel und Dominique von Matt zusammen.

Newhome bezeichnet sich in der Mitteilung als «regional stärkstes Immobilienportal der Schweiz» – Kennzahlen zur Marktposition werden nicht genannt. Das Unternehmen befindet sich im Besitz von über 500 Immobilienunternehmen (Next Property AG), 19 Kantonalbanken (NNH Holding AG), der Axa Versicherungen AG sowie dem Medienhaus CH Media. Die operative Führung des Portals bleibt von der Verwaltungsratsänderung unberührt. (pd/cbe)