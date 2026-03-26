Verve: Doro Brändli gründet Boutique-Agentur

Publiziert am 26.03.2026

Doro Brändli hat mit Verve Kommunikation & Marketing ein neues Beratungsangebot lanciert. Die studierte Wirtschaftskommunikatorin bringt rund zwei Jahrzehnte Erfahrung auf Unternehmensseite mit – von komplexen Energie-Bauprojekten über das Marketing in der Lebensmittelbranche bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit für Gemeinden.

Das Angebot umfasst laut einer Mitteilung strategische Beratung und operative Umsetzung in den Bereichen Strategie, Content und Kanäle, Kampagnen und Aktivierung, PR und Reputation sowie Inszenierung. «Ich kenne Kommunikation aus dem Unternehmensalltag: viele Anspruchsgruppen, knappe Ressourcen, realer Zeitdruck», so Brändli. «Hier unterstütze ich mit konzeptioneller Stärke und praktischer Umsetzung, bei Bedarf mit Partnern, und immer mit Herz, Verstand und meiner schlanken Kostenstruktur.»

Neben etablierten Unternehmen richtet sich die Ein-Frau-Agentur auch an Gründerinnen und Gründer sowie Start-ups, die mit kleinem Budget Sichtbarkeit und Vertrauen aufbauen müssen. (pd/cbe)