Die Aargauische Pensionskasse (APK) tritt ab Juli mit einer neuen Visualisierung auf, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit ihrer strategischen Markenausrichtung verankert sich die APK in der Region, durch die Landschaft des Kantons Aargau mit den drei Flüssen Aare, Reuss und Limmat, die beim sogenannten Wasserschloss zusammenfliessen. Dieses Design soll als Sinnbild der Kontinuität, Stärke und Verbundenheit mit der eigenen Region den weiterentwickelten Kommunikationsauftritt der APK prägen.

Das Bild der drei Flüsse, eine Visualisierung im Aquarellstil und die dokumentarische Komponente gestalten ab Juli den Online-Auftritt der Pensionskasse mit Porträtfilm, die Briefschaften und Formulare, den Geschäftsbericht und weitere Unternehmenselemente.

Die visualisierte Vision, so auch fürs (Audio-)Logo, fasst Michael Suter, Kommunikations- und Marketingverantwortlicher bei APK, in der Mitteilung zusammen: «Die APK bündelt für ihre Versicherten die drei Kapitalflüsse aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen sowie aus dem Kapitalmarkt für eine starke, angemessene Vorsorge, beständig, fliessend, über das Berufsleben hinaus.»

In den Aquarell-Visuals werden die drei Flüsse, Architekturen, Ortsbilder des Kanton Aargaus und Arbeitsstätten der Versicherten real abgebildet. Durch diesen Wiedererkennungswert der eigenen Umgebung und den realen Personen aus dem Versichertenkreis, kombiniert mit dem fliessenden Aquarellstil des neuen Designs, will sich die APK von anderen Vorsorgeinstitutionen differenzieren, heisst es weiter. Durch die dokumentarische Komponente sei das Design auch kompatibel mit verbalen Inhalten.

«Das überarbeitete Corporate Design ist Teil unseres neuen Kommunikationskonzeptes», so Michael Suter. «Dabei spielt die Argovianess eine zentrale Rolle. So spiegelt sich der Kanton Aargau in der Wort-Bild-Marke, der neuen Bildwelt und auch im Audio-Brand. Bei Letzterem setzen wir auf eine weiche und klare weibliche Stimme aus dem Fricktal.»

Mit dem modernen Auftritt sollen sich gemäss Mitteilung insbesondere auch jüngere Versicherte verstärkt für die Pensionskasse interessieren. «Viele Menschen beschäftigen sich erst ein paar Jahre vor der Pensionierung mit der Altersvorsorge. Dabei zahlt sich eine frühe Auseinandersetzung mit dem Thema meistens aus, beispielsweise im Rahmen von Lohnverhandlungen», so Suter.

Verantwortlich bei Aargauischer Pensionskasse: Michael Suter (Verantwortlicher Kommunikation und Marketing, APK); verantwortlich bei Primafila AG: Dave Hänggi (Art Director). (pd/yk)