BPRG: Drei Frauen in den Vorstand gewählt

Bereits zum zweiten Mal führte die Berner Public Relations Gesellschaft (BPRG) ihre Mitgliederversammlung aufgrund der Corona-Pandemie am Mittwoch online durch. Präsident Nik Eugster ging in seinem Jahresrückblick auf das vergangene Vereinsjahr ein. «Kommunikationsmitarbeitende mögen generell ausserordentliche Situationen. Aus diesem Grund war das letzte BPRG-Jahr ein besonderes, aber nicht weniger spannendes Jahr», so Eugster.

Es entstanden eine Vielzahl neuer digitaler Networking-Events, wie es in einer Mitteilung heisst. Glück und zugleich ein gutes Händchen hatten die Verantwortlichen der BPRG mit der Verschiebung des 10. Berner Kommunikationspreises in den August 2020. Die Verleihung konnte in gebührendem Rahmen im Berner Casino physisch durchgeführt werden (persoenlich.com berichtete).

Mit Franzisca Ellenberger (Agentur Pipapoo), Célia Rohrer (CSL Behring) und Tina Balmer (Gebäudeversicherung des Kantons Bern GVB) wurden drei neue Mitglieder in den Vorstand gewählt, wie es weiter heisst. Zurückgetreten ist Barbara Meier, die bisher das Vizepräsidium bekleidete und seit 2009 Mitglied des Vorstandes der BPRG war.

Der Vorstand der Berner Public Relations Gesellschaft setzt sich neu so zusammen: Nik Eugster (Präsident, Gecko Communication / 4Heroes), Benjamin Blaser (Vizepräsident und Webmaster, Newsroom Communication), Thomas Jauch (Leitung BPRG-Geschäftsstelle, Schutz und Rettung Bern), Philippe von Bergen (Finanzen und Mitgliederdaten, Internetagentur Iqual), Claudia Vernocchi (Schweizerischer Bäcker-Confiseurmeister-Verband), Marla Eva Moser (Nau Media), Federica Castellano, Mike Petermann (SBB, Personenverkehr), Claudio Engeloch (Strategischer Beirat, BlickpunktNord), Franzisca Ellenberger (Agentur Pipapoo), Tina Balmer (Gebäudeversicherung des Kantons Bern GVB) und Célia Rohrer (CSL Bering). (pd/cbe)