Berner Kommunikationspreis: Preis für «Belper Knolle»-Macher

Von Bern über Berlin und Wien bis London und New York begeistert die «Belper Knolle» Feinschmeckerinnen und Feinschmecker. Die Knolle ist eigentlich ein Frischkäse, der im Käsekeller eingelagert, dann vergessen und schliesslich als steinharter «Schweizer Trüffel» wiedergefunden wurde. Heute ist sie das bekannteste Produkt aus Peter Glausers Käserei und wird von seinem Verwandten Mike Glauser vermarktet. Mit seiner Firma Jumi bringt dieser nicht nur die «Belper Knolle» unter die Leute, sondern mit eigenen Käse-Kreationen wie «Blaus Hirni», «Pixel» oder «Mürgu» auch eine grosse Portion Witz auf den Käsemarkt, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Qualität und Authentizität charakterisieren Schweizer Käse seit jeher. Die Glausers gehen einen Schritt weiter. Mit Kreativität, Mut und Humor stellen sie ihren Käse her. Und so vermarkten sie ihn auch. Wir freuen uns, sie dafür mit dem 10. Berner Kommunikationspreis auszuzeichnen», wird Nik Eugster, Präsident der Berner Public Relations Gesellschaft BPRG, zitiert. Die Preisverleihung fand am Montagabend an einem Festakt im Casino Bern statt.

Die BPRG vergibt jedes Jahr den Kommunikationspreis an eine Persönlichkeit, die ohne entsprechende Fachausbildung aussergewöhnliche kommunikative Leistungen erbringt. Der Preisträger oder die Preisträgerin stellt das kommunikative Können im Talk mit Sonja Hasler unter Beweis und erhält ein eigens angefertigtes Werk, das in diesem Jahr vom Berner Illustrator Boris Pilleri gestaltet wurde. (pd/cbe)