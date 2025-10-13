Relyz: Drei neue Gesichter im Team

Publiziert am 13.10.2025

Relyz will mit den Neuzugängen ihre Position in der Entwicklung digitaler Produkte und der strategischen Beratung bei KI-getriebener Innovation ausbauen, schreibt die Agentur für Digital Business und Experience Design in einer Mitteilung.

Fabienne Schmidli übernimmt die Rolle als Digital Experience Consultant. Die Absolventin der ZHAW und UZH bringt über zehn Jahre Erfahrung in Strategie, Marketing und Beratung mit. Zuletzt war sie stellvertretende Leiterin des Zentrums für Kulturmanagement und Dozentin an der ZHAW. Bei Relyz soll sie Organisationen bei der evidenzbasierten Entwicklung von Strategien und dem Aufbau von Fachwissen im Bereich digitale Transformation unterstützen.

Als Digital Experience Engineer stösst Laurin Waller zum Team. Der Applikationsentwickler mit Bachelor in Game Design der ZHDK verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Entwicklung digitaler Produkte. Tamara Wefers ergänzt das Team als Digital Experience Designerin. Mit einem Bachelor in Online-Medien und mehrjähriger Agentur- und E-Commerce-Erfahrung liegt ihr Fokus auf intuitiven Interfaces und zeitgemässen Interaktionsformen.

Managing Partner Benjamin Kocher begründet den Ausbau mit veränderten Anforderungen an die Beratungslandschaft. Es gehe nicht mehr nur um einzelne Disziplinen, sondern um ganzheitliche Lösungen mit messbarem Business Impact. Mit den erweiterten Kompetenzen wolle sich Relyz als strategischer Partner für die Gestaltung des digitalen Wandels im KI-Zeitalter positionieren. (pd/spo)