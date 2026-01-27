Kinder-Universum: Drei Zürcher Studios spannen zusammen

Publiziert am 27.01.2026

Das Kinder-Universum bündelt die Kompetenzen von drei Zürcher Kreativstudios und positioniert sich als Anlaufstelle für die Entwicklung von Inhalten für Kinder in Marketing, Buch- und Hörspielproduktionen sowie digitalen Formaten. Das neue Kollektiv reagiert damit auf die wachsende Nachfrage von Unternehmen, die Kinder gezielt ansprechen wollen, intern aber wenig Erfahrung mit zielgruppengerechtem Kinder-Content haben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Drei etablierte Zürcher Unternehmen stehen hinter dem Kinder-Universum: die Ding Ding Ding GmbH, die Jingle Jungle Tonstudios und die Vaudeville Studios. Über die Plattform kinderuniversum.ch bieten sie Dienstleistungen rund um Konzeption, Text, Audio, Sound Design, Animation, Motion Design und Illustration für Kinder-Inhalte an. Das Angebot richtet sich an Firmen, die Content für Kinder entwickeln wollen, etwa für Marketingmassnahmen, Bücher, Hörspiele, Games oder weitere Formate.

Die Partner bringen unterschiedliche Schwerpunkte ein: ding ding ding verantwortet Texte, Konzepte, Beratung und Testing, Jingle Jungle Tonstudios fokussieren auf Audio und Sound Design, Vaudeville Studios auf Animation, Motion Design und Illustration. Der Impuls für das Kollektiv kam von Anja Knabenhans, Inhaberin von ding ding ding, die in der Vergangenheit zahlreiche kinderspezifische Inhalte umgesetzt und Unternehmen in diesem Bereich beraten hat. Das Kinder-Universum bietet seine Leistungen je nach Projekt einzeln oder in verschiedenen Kombinationen der drei Partner an.

Viele Unternehmen setzen derzeit auf KI-Lösungen für Kinder-Content, müssen dabei aber zusätzlichen Aufwand, Rechteunsicherheiten und faden Einheitsbrei hinnehmen, wie es weiter heisst. Das Kinder-Universum bietet stattdessen fundierte Inhalte mit Dramaturgie, die Kinder und deren Bezugspersonen ansprechen. Es erfordert Know-how in Sprache, Tonalität und visueller Gestaltung.

Die beteiligten Studios betonen in der Mitteilung den Stellenwert von Klang, Bildsprache und Text für kindgerechte Inhalte. So verweist Jingle Jungle auf die Rolle von Sound für Emotionen und Erinnerungswirkung, während Vaudeville die gestalterische Qualität und eine klare Haltung im Kinder-Content hervorhebt. Knabenhans wiederum unterstreicht die Bedeutung einer Balance zwischen Leichtigkeit und inhaltlicher Tiefe bei der Entwicklung von Angeboten für Kinder. (pd/cbe)