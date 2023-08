Die Audiokanzlei wächst: Zusätzlich zum Produktionsstudio an der Europaallee und dem «Podcar», einem mobilen Podcast-Studio, eröffnet die führende Schweizer Podcast-Agentur ein drittes Studio am Zürcher Stauffacher. Es ist das erste Studio der Audiokanzlei, in dem Podcasts per Video aufzeichnet werden können. Auch zieht die Audiokanzlei-Redaktion und das Backoffice mit insgesamt zwölf Mitarbeitenden am neuen Standort zusammen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dino Giglio, Inhaber der Podcast-Agentur Audiokanzlei, brauche einerseits zusätzliche moderne Arbeitsplätze für sein rasant wachsendes Team, andererseits ein drittes Studio zur Befriedigung der grossen Kundennachfrage. Der neue grosszügige Produktions-Hub ermögliche qualitativ hochwertige Audioprodukte neu auch mit Video-Aufnahmen und visuellem Corporate Branding. Dafür wurde laut Mitteilung «ein hochmodernes, individuell ansteuerbares Lichtkonzept entwickelt». Das Aufzeichnen von Podcasts per Video erlaube seinen Kundinnen und Kunden, die Podcasts auf mehr Kommunikationskanälen auszuspielen, was einem wachsenden Kundenbedürfnis entspreche. (pd/cbe)