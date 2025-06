Somedia Partner: Druckzentrum in Haag erweitert

Publiziert am 06.06.2025

Die Somedia Partner AG baut ihr Druckzentrum in Haag um 16 Millionen Schweizer Franken aus. Das Projekt «Sopag 2025», das im Frühjahr 2024 mit einem Projektantrag gestartet wurde, soll im November 2025 abgeschlossen werden. Auslöser für die Erweiterung ist eine Markentwicklung: Nach der angekündigten Schliessung zweier Druckzentren der TX Group in Bussigny und Zürich wurde die Somedia Partner AG von der Coop-Gruppe angefragt, eine Teilauflage deren Zeitung zu produzieren.

Das Unternehmen hat mit der Coop-Gruppe eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Weitere Verlagshäuser in der ganzen Schweiz haben ihr Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet. Nicht nur Coop ist von den wegfallenden Kapazitäten für die Herstellung ihrer Printprodukte betroffen – zahlreiche Verlagshäuser in der ganzen Schweiz sind auf der Suche nach alternativen Druckpartnern, wie es in einer Mitteilung heisst.

Erweiterung der Produktionskapazitäten

Die Druckerei erhält zwei zusätzliche Drucktürme mit einer Kapazität von je 32 Seiten im Broadsheet-Format, ein neues Falzaggregat sowie zwei Rollenwechsler. Auf dem Firmengelände entsteht zudem eine neue Papierlagerhalle mit 700 Tonnen Kapazität.

Mit der Erweiterung steigt der Papierverbrauch von derzeit 4000 auf 11'000 Tonnen pro Jahr. Die parallele Produktion auf zwei Linien wird möglich, was die Flexibilität erhöht. Das Personal wird um zwölf Vollzeitstellen aufgestockt.

Die Somedia Partner AG wurde 2006 gegründet und hat ihren Sitz in Haag, St. Gallen. Das Unternehmen beschäftigt 30 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 8,7 Millionen Franken. Es produziert 26 Wochenzeitungen und 14 Tageszeitungen.

Die Druckerei gehört zu drei gleichberechtigten Partnerunternehmen: Vaduzer Medienhaus AG, Somedia AG und SL Druck + Medien AG, die je ein Drittel des Aktienkapitals halten.

Zu den Kunden zählen bekannte Titel wie die Süddeutsche Zeitung, Bündner Tagblatt, Rheintalische Volkszeitung, Coop Zeitung, Wochen-Zeitung und viele regionale Publikationen aus der Deutschschweiz. (pd/cbe)