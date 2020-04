Jura: Durchhalteprämie statt Kurzarbeit

Wegen der Coronakrise legt Jura Elektroapparate zwei Wochen Betriebsferien ein. Zudem verteilt das Unternehmen an die Mitarbeitenden eine «Durchhalteprämie» von je 2800 Franken, wie es in einer Mitteilung heisst. «Damit bedanken wir uns für den tollen Einsatz im vergangenen Jahr und wollen Mut machen, jetzt Kraft zu tanken, um nach der Coronakrise wieder Vollgas geben zu können», sagte Jura-Chef Emanuel Probst seinen Mitarbeitenden per Videostream aus dem Homeoffice. Die Prämie zeuge nicht nur von Wertschätzung, sondern beweise auch, wie solide das Schweizer Unternehmen aufgestellt sei.

Die «Durchhalteprämie» entspricht dem «Osterbatzen» vom vergangenen Jahr, heisst es bei Jura auf Anfrage. Von den effektiven acht Ferientagen würden den Mitarbeitenden sechs vom Feriensaldo abgebucht, zwei Tage übernimmt Jura. Kurzarbeit sei keine beantragt worden. (pd/cbe)