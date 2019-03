Duscholux hat seine Strategie dem Marktumfeld angepasst. Seit über 50 Jahren produziert das Unternehmen Dusch- und Badlösungen. Die Marke sei mit einem neuen Selbstverständnis ausgestattet und das Erscheinungsbild modernisiert, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.



Klarheit, Einfachheit und Konsistenz innerhalb der unterschiedlichen Berührungspunkte mit der Marke Duscholux seien bei der Überarbeitung wichtig gewesen. Design, Architektur und Funktionalität vereinen sich zu einem Ganzen. Die neu gestaltete Duscholux Bildmarke des grossen «D» vereint die beiden Begriffe Dusche & Luxus in sich. Die Umsetzung der Strategie in ein reales Kundenerlebnis wurde anlässlich der diesjährigen Fachmesse ISH in Frankfurt erlebbar gemacht.

Mit der neuen 360-Grad-Dusche sowie dem Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit bietet die Marke nun einen Mehrwert für Architekten, Interior-Designer und Planer. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur Vetica Group umgesetzt. (pd/log)