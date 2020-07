Am Mittwoch kam die internationale Leichtathletik-Community mit den «Weltklasse Zürich Inspiration Games» zum Genuss eines Live-Erlebnisses auf Topniveau. Das Team von Weltklasse Zürich hat die weltbesten Leichtathletinnen und Leichtathleten trotz räumlicher Distanz virtuell in einem hochkarätigen Teamwettbewerb zusammengebracht. 30 Topathleten und -athletinnen sind in acht Disziplinen und sieben Stadien zeitgleich gegeneinander angetreten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Branding für die Inspiration Games stammt von Wirz Brand Relations. «Klar sind wir sofort ‹sportlich› in das innovative Projekt eingestiegen», lässt sich Thomas Städeli, CEO bei Wirz Brand Relations, zitieren. Im Mittelpunkt steht ein dynamisches Designsystem, welches sich aus der Formensprache der Wortmarke ableitet und sich immer wieder neu zusammensetzt – ganz im Sinne des Wettkampfs. (pd/cbe)