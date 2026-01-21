TBS: EBL lanciert Kundenmagazin «Impuls»

Publiziert am 21.01.2026

Das bisherige Kundenmagazin wurde hauptsächlich für Marketingzwecke genutzt, schreibt die Agentur TBS in einer Mitteilung. Diese hat das Magazin inhaltlich und gestalterisch neu konzipiert. Mit dem Relaunch soll nun ein breiteres Spektrum des Unternehmens abgebildet werden. Das neue Konzept umfasst eine überarbeitete Inhaltsstruktur mit klar definierten Themenbereichen und Rubriken.

Inhaltlich will das Magazin verschiedene Aspekte der EBL darstellen – von innovativen Technologien über neue Geschäftsmodelle bis hin zu internationalen Aktivitäten. Zudem sollen Trends und Entwicklungen im Energiebereich verständlich aufbereitet werden. Der genossenschaftliche Charakter des Unternehmens soll stärker hervorgehoben werden.

Das Design orientiert sich am bestehenden Corporate Design der EBL, wurde aber auf wesentliche Elemente reduziert. Illustrationen und Infografiken sollen komplexe Themen zugänglicher machen. Mit dem neuen Namen «Impuls» wird der Neustart des Magazins unterstrichen.

TBS übernimmt neben der Konzeption auch die Umsetzung und Produktion. Das Magazin erscheint einmal jährlich im Wechsel mit dem Geschäftsbericht und wird an rund 60'000 Kundinnen, Kunden und Genossenschafterinnen im Netzgebiet der EBL verschickt. Die erste Ausgabe mit 24 Seiten wurde im Oktober 2025 versandt. (pd/spo)