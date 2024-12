Das war 2024

«Spontaneität ist schwierig»

«Mit Bundesratsgeschäften ist Spontaneität schwieriger»

Franziska Ingold ist Kommchefin von Albert Rösti. Sie verrät, was sie am PR-Apparat des Bundes ändern würde.

Franziska Ingold ist die Kommunikationschefin von Bundesrat Albert Rösti. Im Interview sagt sie, was sie am PR-Apparat der Bundesverwaltung stört und was gute Kommunikation ausmacht. Sie sagt auch, was die Corona-Leaks in Bern verändert haben.

von Sandra Porchet