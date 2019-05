Der Schweizer Energieversorger EBM mit Sitz in Münchenstein tritt neu unter der Marke Primeo Energie auf. Der von Wirz Brand Relations entwickelte Markenauftritt sei erst der Anfang eines umfassenden Wandels. Dieser Anspruch spiegle sich im Markenversprechen von Primeo Energie wider: «Wir machen das Leben smarter.» Das Ziel: den Umgang mit Energie nachhaltiger und das Leben der Menschen smarter zu machen, heisst es in einer Mitteilung.









Eingeführt wird die Marke in mehreren Phasen: Der offizielle Wechsel von EBM zu Primeo Energie hat bereits Ende März mit der Bilanzmedienkonferenz und der Mitarbeiterveranstaltung stattgefunden. Seit April stellt eine regionale Kampagne die neue Marke der Bevölkerung im Netzgebiet vor.

Mit dem Sponsoring der Tour de Suisse, die im Juni erstmalig am Hauptsitz in Münchenstein Station machen werde, präsentiere sich Primeo Energie in der ganzen Schweiz. Bis Ende Jahr würden parallel alle digitalen Plattformen und Kanäle neu aufgesetzt, um den wachsenden Erwartungen an eine intelligente und bedürfnisorientierte Ansprache auf allen Ebenen gerecht zu werden.

Mit Blick auf den Wandel im Energiemarkt und die geplante vollständige Marktöffnung in der Schweiz sei die neue Marke eine logische Konsequenz der eingeleiteten Wachstumsstrategie. «Wir werden uns zukünftig noch klarer positionieren und unseren Kunden die erwartete Smartness bei Themen wie E-Mobilität, virtuellen Stromspeichern oder Photovoltaik bieten können», wird CEO Conrad Ammann zitiert.

Diese Zielsetzung drücke sich auch im neuen Namen aus, mit dem das Unternehmen bewusst neue Wege innerhalb der Energiebranche geht: Abgeleitet aus dem Italienischen «primo» (führend) und dem Französischem «primer» (übertreffen) transportiert Primeo Energie optimal die Ambition, die erste und beste Wahl für intelligente Lösungen rund um Energie zu sein. Mit seinem Engagement für Kinder und Jugendliche im Rahmen der «Lernwelt Energie» setzt sich Primeo Energie zudem dafür ein, dass auch die nächsten Generationen verantwortungsbewusst und smarter leben. (pd/log)