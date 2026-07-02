Publiziert am 02.07.2026

Damit wächst die Zahl der Partnermitglieder auf 16, neben den sechs strategischen Trägern Farner Consulting, HWZ, Media Focus, Mobiliar, UBS und Webrepublic. Zu den weiteren Mitgliedern zählen unter anderem Aclevion, BKW, die Fachhochschule Nordwestschweiz, OMD, SBB, Die Schweizerische Post, Swisscom, Swiss Re, Publicis, Sonova und die ZHAW. Patronate sprechen die Verbände IAB, LSA Leading Swiss Agencies, Page Society, PR Suisse und der SWA aus.

Silvan Lipp, Leiter Kommunikation bei Economiesuisse, begründet den Beitritt mit dem Zugang zu einem Netzwerk, das sich «intensiv mit den Entwicklungen in den Bereichen CommTech und KI-Anwendungen» beschäftige. Der Austausch sei wertvoll, um die eigene Kommunikation «laufend weiterzuentwickeln», lässt sich Lipp in der Mitteilung zitieren.

Nicola Sollberger, Projektleiter Kommunikation bei Economiesuisse, verweist auf eine interne Arbeitsgruppe CommTech, mit der der Verband «die Voraussetzungen geschaffen» habe, «um neue Technologien rasch zu identifizieren, zu erproben und in die Praxis zu überführen». Diese Erfahrungen wolle man aktiv einbringen, so Sollberger. (pd/cbe)