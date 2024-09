SRG: Edi Estermann tritt als Kommunikationschef ab

Publiziert am 06.09.2024

Edi Estermann, Leiter der Medienstelle der SRG und Sprecher von SRG-Generaldirektor Gilles Marchand, wird sich ab November ganz auf die Kommunikationsarbeit für den Eurovision Song Contest (ESC) 2025 konzentrieren. Er wird Head of Communication ESC 2025, schreibt die SRG in einer Mitteilung.



Die Vorbereitungsarbeiten für den Eurovision Song Contest in der Schweiz würden bei der SRG seit dem Sieg von Nemo in Malmö am 11. Mai auf Hochtouren laufen. Die notwendige Kommunikationsarbeit sei bislang von der Medienstelle der SRG unter der Leitung von Edi Estermann übernommen worden, heisst es.



Der grösste Musikevent der Welt wird mit fortschreitendem Projektstand nun immer mehr Kommunikationsarbeit und ein eigenes Team erfordern. Edi Estermann hat sich deshalb in Absprache mit SRG-Generaldirektor Gilles Marchand und auch der designierten Generaldirektorin Susanne Wille entschieden, sich per 1. November 2024 ganz auf die Kommunikation für den ESC zu konzentrieren und als Head of Communication die Leitung des ESC-Kommunikations-Teams zu übernehmen. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Teams wird sehr eng sein.



Estermann gibt die Leitung der SRG-Medienstelle somit nach sieben Jahren Tätigkeit für SRG-Generaldirektor Gilles Marchand gleichzeitig mit dessen Weggang ab. «Die Organisation des ESC in der Schweiz ist eine enorme Herausforderung für die SRG, bei der die Kommunikation eine Schlüsselrolle spielen wird. Dass Edi Estermann sich zu 100 Prozent für das Projekt engagieren wird, ist ein Glücksfall für den ESC. Ich möchte ihm für seine Professionalität, seine Verfügbarkeit und das sehr grosse Vertrauen, das unsere siebenjährige, enge persönliche Zusammenarbeit geprägt hat, herzlich danken», wird Gilles Marchand zitiert.

«Der ESC ist ein anspruchsvolles, internationales Projekt mit grosser Ausstrahlung und stellt kommunikativ eine immense Herausforderung dar, die ich gerne annehme. Ich werde mit meinem Team alles daran setzen, den ESC für die SRG aus kommunikativer Sicht zum Erfolg zu führen und freue mich sehr auf dieses intensive Abenteuer», sagt Edi Estermann.



Die designierte Generaldirektorin Susanne Wille organisiert die Kommunikation der SRG neu. Die neu zu schaffende Stelle der Leitung der strategischen Unternehmenskommunikation wird ausgeschrieben. Alle Medienanfragen laufen bis dahin weiterhin direkt über die Medienstelle der SRG. (pd/wid)