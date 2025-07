Tamedia: Edi Estermann wird Kommunikationschef

Publiziert am 02.07.2025

Tamedia stellt seine Unternehmenskommunikation neu auf und hat Edi Estermann als Head of Corporate Communications ernannt. Der bisherige Head of Communications des Eurovision Song Contests 2025 in Basel tritt die Position per 1. Oktober 2025 an und rapportiert direkt an CEO Jessica Peppel-Schulz.

«Tamedia ist ein spannendes Medienhaus, das sich mit viel Drive den aktuellen Herausforderungen der Medienbranche stellt», so Estermann auf Anfrage von persoenlich.com. «Das entspricht mir total, ich mag das Tempo und die Herausforderung – und ich mag sie einfach, diese Medienwelt.»

Der Posten war seit Sommer 2024 unbesetzt. Die Kommunikation wurde seither interimistisch von Christoph Burbes geführt, der als externer Berater von Peppel-Schulz zu Tamedia gekommen war (persoenlich.com berichtete). Burbes wird den Übergang an Estermann begleiten, wie es auf Anfrage heisst.

Mit der Neubesetzung trägt Tamedia nach eigenen Angaben der umfassenden Transformation mit beschleunigtem digitalem Wachstum und dem laufenden kulturellen Wandel im Unternehmen Rechnung. In einem anspruchsvollen Umfeld nehme die Kommunikation nach innen wie nach aussen eine Schlüsselrolle ein. Mit der Personalie Estermann unterstreiche Tamedia den Führungsanspruch im Schweizer Markt, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Erfahrung in Transformationsphasen

Estermann war bis Juni 2025 für die Erarbeitung und Umsetzung der Kommunikationsstrategie des Eurovision Song Contests 2025 in Basel verantwortlich. Zuvor leitete er während sieben Jahren die Medienstelle der SRG-Generaldirektion in Bern und war Sprecher des Generaldirektors Gilles Marchand. Von 2010 bis 2016 zeichnete er als Chief Communications Officer der Ringier AG für die interne und externe Kommunikation des Medienunternehmens verantwortlich.

Seine Laufbahn begann Estermann als Journalist bei verschiedenen Medien, wo er als Chefreporter und Nachrichtenchef tätig war. Von 2008 bis 2010 verantwortete er als Projektleiter die Implementierung und den Bau des Integrierten Newsrooms der Blick-Gruppe.

Tamedia beschreibt Estermann als erfahrenen Kommunikator und bestens vernetzten Kenner der Medienbranche mit viel Führungserfahrung im Kommunikationsbereich, insbesondere in Transformationsphasen. Er verfüge über ein «Profil mit digitaler DNA».

Agile Kommunikationsstrukturen

Bei Tamedia soll Estermann die interne und externe Kommunikation stärken, die Qualität und Relevanz der externen Positionierung schärfen und die Kommunikationsstrukturen agiler aufstellen. Ziel ist es, die digitale Wachstumsstrategie des Unternehmens zu unterstützen.

«Mit Edi Estermann gewinnen wir eine sympathisch-kommunikative Führungspersönlichkeit mit viel Drive, mit einem tiefen Verständnis für Medien, digitale Ökosysteme und Kulturveränderung», wird CEO Jessica Peppel-Schulz in der Medienmitteilung zitiert. «Er denkt Kommunikation strategisch, vernetzt, kanalübergreifend, sehr operativ – und hat das nötige Gespür für journalistische Qualität und öffentliche Wirkung.»

In der Stellenausschreibung war die Rede davon, dass die neue Person «keine Diva» sein dürfe. Estermann dazu: «Darüber haben wir gar nie gesprochen – ich vertraue da ganz auf die Menschenkenntnis und das gute Gespür von Jessica Peppel-Schulz. Und das beruht ganz auf Gegenseitigkeit.» (pd/cbe)