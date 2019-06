«Knall im Kosmos», titelt der «SonntagsBlick» in der aktuellen Ausgabe. Der Schweizer Filmemacher Samir – eigentlich Samir Jamal Aldin –, der zusammen mit Buchhändler Bruno Deckert das Kulturhaus Kosmos im Zürcher Kreis 4 gründete, ist an der Generalversammlung der Kosmos-Aktionäre abgewählt worden. Die Stimmung an der GV sei «feindselig» gewesen, so der SoBli.

Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurde ein Aktionär: der Multi-Lobbyist Edwin van der Geest, Senior Partner bei der Beratungsfirma Dynamics Group. Die Personalie ist laut SoBli «bemerkenswert», würde doch im Kosmos vorab das Kulturmilieu verkehren, van der Geest hingegen trete vor allem mit seinen Finanz- und Industrie-Mandaten in Erscheinung. Auch bei der «IG Freunde der NZZ» ist er engagiert.

Gegenüber der Zeitung will sich van der Geest nicht über seine Rolle im Verwaltungsrat äussern. (cbe)