Publiziert am 01.07.2026

Die Kommunikationsagentur Thjnk Zürich hat ihr Leistungsportfolio um eine eigenständige Brand Design Unit erweitert, wie sie am Mittwoch mitteilte. Der Ausbau erfolgt im Jahr des zehnjährigen Bestehens der Agentur am Standort Zürich.

Die neue Einheit wird von Sven Ritterhoff geleitet, der zuvor als Executive Creative Director und Associate Partner die Brand-Design-Unit bei Mutabor führte und dort unter anderem für Clariant, VW, Audi, Mini, DFL, Bahlsen, Yello, EnBW und den WDR tätig war. Bei Thjnk/Loved betreute er zudem die Schweizerische Post, Sunrise und die Lufthansa Group.

Zum Team gehören weiter Brand Design Director Digital Julian Steiner, der zuvor bei der Hamburger Agentur Loved tätig war, sowie Senior Brand Designer Louis Ziemke, der 2021 bei Loved startete. Beide waren unter anderem an Projekten für die Schweizerische Post, Sunrise und die Lufthansa Group beteiligt.

In Zusammenarbeit mit dem Team der Schweizerischen Post hat die neue Einheit bereits am aktuellen Brand Update des Unternehmens mitgewirkt. Die Brand Design Unit soll laut Thjnk Zürich Kompetenzen in den Bereichen Markenidentität, visuelle Systeme, Kampagnendesign und digitale Markenführung bündeln. (pd/spo)