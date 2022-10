Insel Gruppe: Eigenes Gesundheitsmagazin lanciert

Die Spitäler der Insel Gruppe in Aarberg, Belp, Bern, Münsingen und Riggisberg sind reich an Themen, Kontexten und Geschichten, die erzählt werden wollen. Das neue Gesundheitsmagazin «Insel» richtet sich an eine breite Öffentlichkeit im Kanton Bern und erscheint zweimal jährlich als Zeitungsbeilage. Zudem liegt das Magazin in den Spitälern der Insel Gruppe auf, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als Institution, die Grundversorgung mit universitärer Spitzenmedizin und Lehre mit Forschung vereint, sei die Insel Gruppe auch einem Bildungsauftrag verpflichtet. Das Magazin soll Gesundheitsthemen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten und diese den Leserinnen und Lesern in verständlicher Sprache präsentieren. «Insel» funktioniere zudem als Ratgeber und vermittle der Leserschaft mithilfe von Reportagen, Interviews sowie Patienten- und Expertenstimmen konkrete Impulse, um Gesundheitsthemen im Alltag besser verstehen zu können.

Nahe am Menschen

Die Erstausgabe ist am Freitag erschienen und widmet sich einem Schwerpunktthema, das alle Menschen beschäftigt: dem Schlaf. «Als traditionsreiches und zugleich innovatives medizinisches Kompetenzzentrum ist es uns ein wichtiges Anliegen, nahe am Menschen zu sein und ihn mit den neusten Erkenntnissen aus Forschung, Medizin und Pflege zu versorgen, aber auch den Spitalalltag zu Hause oder im Bus erlebbar zu machen», erklärt Simon Schmid, Leiter Marketing Insel Gruppe. «Wichtig ist hierbei, Themen zu durchdringen, die für jede und jeden relevant sind. Schlaf ist eines davon.»

Aber auch die Unterhaltung dürfe nicht zu kurz kommen, so der Marketingleiter weiter: «Die Vielfalt unseres Unternehmens spiegelt sich in den Inhalten des Magazins wider. Wir freuen uns, spannende Kolumnen der Profisportlerin und Ärztin Marlen Reusser präsentieren zu dürfen, und legen zudem ein Augenmerk auf das Alltagsleben, indem wir beispielsweise Anregungen für das leibliche Wohl oder Freizeitaktivitäten teilen.»

Nachhaltig und attraktiv dank starken Partnern

Die 52 Seiten des Gesundheitsmagazins fallen laut Mitteilung durch ein modernes Design und einen hohen Bildanteil auf, um die heterogenen Zielgruppen bestmöglich zu erreichen. Es werde nachhaltig gedruckt und verzichte vollkommen auf umweltschädliche UV-Farben. Die Realisation erfolgt gemeinsam mit Stämpfli Kommunikation, der Agentur Textatelier.ch und Autorinnen sowie Autoren der Insel Gruppe.

Das nächste «Insel» erscheint im Frühling 2023 und rückt mit dem Fokus «Herzenssache» ein weiteres wichtiges Gesundheitsthema ins Zentrum des Interesses. (pd/cbe)