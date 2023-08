Kargo: Ein barrierefreies CD für den Landenhof

Der Landenhof ist das im Kanton Aargau ansässige Kompetenzzentrum für Hör- und Sehbeeinträchtigungen. Das Zentrum unterstützt betroffene Kinder und Jugendliche in ihrem selbstbestimmten Leben. Die Zusammenarbeit umfasste die Entwicklung des neuen Gesamtauftritts, beginnend mit der Beratung zur grundlegen- den Markenarchitektur.

So vereinheitlichte Kargo unter anderem die verschiedenen organisch gewachsenen Erscheinungsbilder der Dienststellen und kreierte auf dieser Grundlage eine übergeordnete Marke, heisst es in der Mitteilung. Durch die farbliche Trennung in Pink für «Sehen» und Grün für «Hören» konnte Kargo die beiden Angebote deutlich hervorheben, während Blau als übergeordnete Farbe diente. Das Ziel war es, ein barrierefreies Corporate Design zu schaffen, das sowohl in gedruckter als auch digitaler Form gut lesbar ist. Besonderen Wert wurde auf gut lesbare Schriftarten und Schriftgrössen sowie auf harmonische aber einfach wahrnehmbare Farbkontraste gelegt.

Um langfristig eine schlanke und kostenschonende Umsetzung des Brandings sicherzustellen, wurde auf Fotografien, welche auch schnell an Aktualität verlieren, verzichtet. Stattdessen wurde eine einfache aber spielerische Welt an Illustrationen und ergänzenden Icons geschaffen, die sich von besonders bekannten Arbeiten aus der Pop-Art haben inspirieren lassen und den Neuauftritt über alle Touchpoints hinweg prägen und aufheitern.