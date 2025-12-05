Filmgerberei: Ein Blick hinter die Brillenmanufaktur

Publiziert am 05.12.2025

Der Imagefilm rückt den Herstellungsprozess und die modulare Bauweise der Brillen in den Mittelpunkt. Gezeigt wird, wie Formen, Farben und Einzelteile zu individuellen Kombinationen zusammengesetzt werden, die eine passgenaue Anpassung ermöglichen.

Gedreht wurde in der Swissflex-Manufaktur in Maienfeld, wo sämtliche Brillen produziert werden, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Aufnahmen zeigen Arbeitsprozesse und Materialien aus der Nähe und verbinden technische Details mit filmischer Ästhetik.

Vor der Kamera stand die Familie Caviezel, die das Unternehmen führt. Swissflex stellt sämtliche Modelle vollständig in der Schweiz her und setzt dabei laut Mitteilung auf präzise Fertigung und modulare Gestaltungskonzepte. (pd/cbe)