Evoq: Ein Bonuspunkt macht Inklusion sichtbar

Publiziert am 03.07.2026

Die Stiftung Züriwerk hat ihren Markenauftritt überarbeitet. Im Zentrum steht der neue Claim «ändern was behindert», der die Strategie «Inklusion 2035» der Organisation aufgreift. Am Prozess beteiligten sich über 100 Mitarbeitende, Bewohnende, Fachpersonen sowie Mitglieder der Geschäftsleitung und des Stiftungsrats. Umgesetzt wurde die Markenerneuerung zusammen mit der Agentur Evoq, wie diese mitteilt.

Der bisherige Markenauftritt mit blau-weisser Farbgebung habe laut Züriwerk wiederholt zu Verwechslungen mit städtischen Betrieben geführt. Die Erneuerung erfolgt im Anschluss an eine überarbeitete 10-Jahres-Strategie der Stiftung. «Die alte Marke passte nicht mehr zu unserer Vision von Züriwerk», wird Geschäftsleiter Roger Stäger zitiert. «Wir wollten eine Marke, die unsere Mission authentisch widerspiegelt und mit der sich unsere ganze Organisation identifizieren kann.»

«Markenerneuerung ist mehr als Design, sie ist ein strategisches Werkzeug», fügt Myriam Mojon, Leiterin Marketing, Kommunikation & Fundraising bei Züriwerk, hinzu. «Das gelang uns nur durch einen partizipativen Prozess, bei dem alle gehört werden – ohne Kompromisse bei der Qualität.»

Das neue Logo basiert auf einem Ü mit drei Punkten, das laut Züriwerk unterschiedlich gedeutet werden kann. Die bisherige Primärfarbe Blau wurde durch Magenta ersetzt. Gemeinsam mit den Schriftspezialisten von TypoType entstand zudem die Hausschrift «Zueriwerk Sans», die auf Barrierefreiheit ausgelegt ist. Das Icon-Set orientiert sich an der unterstützten Kommunikation (UK), einer multimodalen Kommunikationsform, die bei Züriwerk eingesetzt wird.

Kernstück der Umsetzung ist die von Evoq konzipierte und gestaltete, intern programmierte Website. Die Jobsuche wurde ohne Unterscheidung zwischen Fachpersonen und Mitarbeitenden umgesetzt, zentrale Seiten stehen zusätzlich in leichter Sprache zur Verfügung. Auch das Shopsystem, das Spendetool, der Newsletter und die HR-Plattform wurden in den neuen Auftritt integriert. (pd/spo)