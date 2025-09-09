Publiziert am 09.09.2025

Folienwerke wurde 2015 von Michael Bäuerle gegründet und ist eine auf Präsentationstechniken und Storytelling spezialisierte Kommunikationsagentur. Seit 2023 ist sie Mitglied von Leading Swiss Agencies.

Zum 10-Jahre-Jubiläum veröffentlicht die Agentur aus Winterthur ein Storytelling-Buch: «Erzähl’s doch der Parkuhr. Oder lerne, wie Storytelling funktioniert». Darin wird Wissen aus unzähligen Kundenprojekten, Workshops und Schulungen zusammengefasst. Praxisnah, mit Struktur und einem leichten Augenzwinkern, heisst es in einer Mitteilung.

Zu den Hauptaufgaben von Folienwerke gehören Konzeption, Design und Storytelling von Präsentationen und deren Rhetorik. Diese Kompetenzen gibt Folienwerke mit ihrem Schulungsangebot weiter und berät ihre Kundschaft ganzheitlich. Neben Grossunternehmen und KMUs zählen auch öffentliche Institutionen und Start-ups zur Kundschaft, darunter Vontobel, BMW Schweiz, Axpo, Post Advertising, Migros Industrie, Berner Fachhochschule, Zweifel Pomy-Chips und Red Bull. (pd/spo)