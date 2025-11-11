Andreas Räber: Ein Chatbot für die Bilateralen

Publiziert am 11.11.2025

Die von der Andreas Räber Kommunikationsagentur entwickelte Website verfügt über eine KI-gestützte Faktensuche, die in Echtzeit Antworten auf Basis offizieller Dokumente wie Abkommen, Bundesbeschlüsse und Gutachten liefert, heisst es in einer Mitteilung. Sämtliche Quellen werden transparent ausgewiesen, um Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit zu gewährleisten.

«Wir wollen eine sachliche, faktenbasierte Diskussion ermöglichen – über die Schweiz, Europa und unsere Zukunft», wird Simon Michel, Nationalrat (FDP/SO), CEO von Ypsomed und Präsident von Progresuisse zitiert. Die neue Plattform solle durch Transparenz und klare Sprache Vertrauen schaffen. Der Dialog auf progresuisse.ch beginnt mit der Frage: «Guten Tag! Was möchten Sie über die Bilateralen wissen?» Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Crafted Webstudio, Furrerhugi und Mike Schwede umgesetzt. (pd/spo)