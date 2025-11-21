Bernet Relations: Ein Fest für den 20-jährigen Blog

Publiziert am 21.11.2025

Die PR- und Kommunikationsagentur Bernet Relations hat am Donnerstagabend das 20-jährige Bestehen ihres Fachblogs gefeiert. Der erste Artikel des Bernetblogs stammte von Agenturgründer Marcel Bernet und trug den Titel «Die schnelle Schwester». Ursprünglich war der Blog als Ergänzung zum E-Mail-Newsletter konzipiert, heisst es in einer Mitteilung.

Zum Jubiläum stellte die Agentur ausgewählte Beiträge in einer Infografik dar und ordnete sie in den Kontext kommunikativer Entwicklungen ein. Die Übersicht zeigt etwa, dass Podcasts bereits 2006 thematisiert wurden und die Agentur die Entwicklung von Social-Media-Plattformen begleitete.

Aktuell liegt ein Schwerpunkt des Blogs auf Künstlicher Intelligenz. Geschäftsführer Oliver Lutz betont, dass gerade in Zeiten automatisch generierter Inhalte die menschliche Einordnung wichtig bleibe. Agenturinhaber Dominik Allemann, der den Blog seit 2005 mitgestaltet, sieht Neugier als zentrales Motiv der Redaktion. (pd/spo)