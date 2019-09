Freshcom: Ein Glacé zum Geburtstag

Seit nunmehr fünf Jahren konzipiert und produziert Freshcom, die Agentur für Storytelling, mit «viel Leidenschaft und Herzblut Geschichten mit Emotionen». Dies heisst es in einer Mitteilung zum Jubiläum. Zum Geburtstag verpasst sich die Agentur ein umfangreiches Rebranding. Der neue Auftritt soll «vielseitig, emotional und wirkungsstark» wirken, so Freshcom dazu.







Die Agentur feierte den Geburtstag letzten Freitag in der Helvtibar in Zürich. Anwesend waren laut Mitteilung rund 120 Gäste, die in ausgelassener Stimmung bis spät in die Nacht gefeiert haben.





(pd/wid)