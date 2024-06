Publiziert am 27.06.2024

Erfolg für die Schweiz an den US International Awards 2024 in Los Angeles. Schweiz Tourismus gewinnt einen Grand Award, die höchste Auszeichnung des Wettbewerbs. Ausgezeichnet wird der Film «The ride of a lifetime» in der Kategorie Online & Social Media. Ausserdem gewinnt der Film auch Gold in der Subkategorie Tourism Product. Die Arbeit stammt von Wirz, der Film wurde von Tuna Production umgesetzt.



Schweiz Tourismus sichert sich ausserdem Gold für «The Perfect Shot» in der Kategorie Online & Social Media. Produziert wurde diese Serie von Stories.



Silber für Schweiz Tourismus geht an die Arbeit «Autumn for our senses» in der Kategorie Corporate Videos. Die Kreativagentur war MRB, den Film produzierte Stories.



Die Arbeit «Pioneering Economics» für das Department of Economics der Universität Zürich, eingereicht von Seed Audio-Visual, gewinnt Silber in der Kategorie Corporate Videos.



«The biggest Playmobil influencer in the world» von Philip Spaar für Swiss Life gewinnt Silber in der Kategorie Corporate Videos.



«Gemeinsam die Zukunft der Lehre gestalten» von Seed für die Universität Zürich wird in der Kategorie Internal Communication ebenfalls mit Silber prämiert.



Ein drittes Silber für Seed gibt es für den Unternehmensfilm für Labor Team in der Kategorie Corporate Image.



Gleich zweimal Silber geht an «Die Geschichte der kleinen Kartoffel» für Swisspatat, eingereicht von Guave Motion, dies einmal in der Kategorie Documentaries & Reports und einmal in der Kategorie Corporate Videos.



«This is Emerald» von Maybaum Film für Emerald Technology Ventures gewinnt Silber in der Kategorie Corporate Videos.



Alle Gewinner finden Sie hier.

Die US International Awards in Los Angeles werden seit 1967 ausgetragen. Insgesamt wurden dieses Jahr 84 Beiträge ausgezeichnet. (cbe)