Seed: Gemeinsam die Zukunft der Lehre gestalten

Die Universität Zürich ist mit rund 28'000 Studierenden die grösste Universität der Schweiz. Mit der Initiative «Zukunft der Lehre an der UZH» will sie die Lehre stärken und weiterentwickeln, wie es in einer Mitteilung heisst. Ein zentraler Faktor für den Erfolg der Initiative sei das Engagement der Teaching Community, bestehend aus Professorinnen und Professoren, Dozierenden, Tutorinnen und Tutoren sowie allen weiteren an der Lehre beteiligten Personen.

Mit einem kompakten Film richtet sich die Universität Zürich an ihre Teaching Community, um sie für die Initiative zu begeistern. Der Film soll laut Mitteilung die Beteiligten dazu ermutigen, aktiv zur Lehrgemeinschaft beizutragen und voneinander zu lernen. Er betone die bedeutende Rolle, die sie bei der Weiterentwicklung der Lehre spielen würden.

Die Besonderheit des Films liegt in seiner unkonventionellen Herangehensweise: Im Mittelpunkt stehen verschiedenste Stühle. Regie führte Simon Ramseier. Der Film wird im Rahmen von Veranstaltungen und Präsentationen sowie auf der Webseite und in den sozialen Medien eingesetzt.

Verantwortlich bei der Universität Zürich: Lucie Hauser, Allegra Schiesser, David Schmocker, David Werner; verantwortlich bei Seed Audio-Visual Communication: Simon Ramseier (Buch, Regie, Schnitt). (pd/cbe)