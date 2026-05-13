Publiziert am 13.05.2026

Die Averecura Gruppe ist ein Familienunternehmen, das über Jahrzehnte durch den Zusammenschluss verschiedener Betriebe gewachsen ist und heute zehn Gesundheitszentren und Residenzen umfasst. Das Rebranding soll den Wandel von einer losen Unternehmensgruppe zu einer strukturierten Holdingmarke nach aussen sichtbar machen, heisst es in einer Mitteilung. Das Branding und den digitalen Auftritt hat die Digitalagentur Back on Earth entwickelt.

Das neue Markenkonzept beinhaltet ein Holding-Logo sowie zehn individuelle Betriebslogos. Als verbindendes visuelles Element dient ein Kreis, der aus dem früheren Erscheinungsbild übernommen und modernisiert wurde. In den Logos der einzelnen Betriebe ist jeweils der Anfangsbuchstabe des Betriebs im Kreis platziert. Jeder Betrieb erhält dabei eine eigene Farbwelt, um sowohl die Eigenständigkeit am Markt als auch die Zugehörigkeit zur Gruppe zu signalisieren. Ergänzt wird das Erscheinungsbild durch eine Bildwelt, die in Zusammenarbeit mit der Fotografin Sabrina Golob entstanden ist.

Im Zuge des Rebrandings wurden auch die Websites der Gruppe neu aufgesetzt. Alle Auftritte werden über ein gemeinsames Content-Management-System verwaltet, basierend auf einem komponentenbasierten Framework. Damit sollen Entwicklungskosten geteilt werden, ohne dass die einzelnen Betriebe auf individuelle Webauftritte verzichten müssen. (pd/spo)