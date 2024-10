Publiziert am 16.10.2024

Die weltweit tätige Geberit-Gruppe gilt als europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Sie feiert 2024 ihr 150-jähriges Bestehen. Geberit lädt im laufenden Jahr Kunden, Partner und Mitarbeitende an rund 70 Jubiläumsevents rund um die Welt ein. Einer der Höhepunkte ist der Jubiläumsfilm «Mission Tomorrow», serviert in drei Häppchen: vor der Vorspeise, vor dem Hauptgang und vor dem Dessert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Kurzspielfilm erzählt die Geschichte eines Sanitärinstallateurs und seiner Tochter. Sie muss in der Schule einen Vortrag halten. Zum Leidwesen ihres Vaters wählt sie nicht seinen Beruf als Thema, sondern ihren Berufswunsch Astronautin. Er ist gespalten: Einerseits will er ihr den Freiraum lassen und sie in ihrem Vorhaben unterstützen, andererseits möchte er sie für seine Welt – die Sanitärtechnik – begeistern. Während sie mit allen verfügbaren Sanitärprodukten aus seiner Werkstatt gemeinsam eine Rakete basteln, erzählt er ihr von den spannendsten Entwicklungen aus seiner Branche in den letzten 150 Jahren. Und kriegt sie rum … oder doch nicht?

Seed hat den Film in enger Zusammenarbeit mit Geberit entwickelt und umgesetzt. Der Film wurde original in Deutsch gedreht, in Englisch synchronisiert und in weiteren 26 Sprachen untertitelt. An Kundenanlässen wird die dreiteilige Version gezeigt, an Mitarbeitenden-Events wird der Film am Stück eingesetzt. (pd/cbe)