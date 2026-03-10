Vitamin 2: Ein Logo wie ein Tangram

Publiziert am 10.03.2026

Auslöser war neben dem Neubau auch eine Logostudie, die zeigte, dass der über 30 Jahre alte Auftritt den heutigen Anforderungen an Digitalität und Barrierefreiheit nicht mehr genügte, schreibt die verantwortliche Agentur Vitamin 2 in einer Mitteilung.

Herzstück des neuen Auftritts ist ein Logo, das sich aus sieben Tangram-Elementen zu einem «O» für die Ostschweiz zusammensetzt. Animiert fügen sich die Formen laufend neu zusammen und ziehen sich als gestalterischer Roter Faden durch die gesamte OKS-Kommunikation. Die Tangram-Elemente sind dabei nicht nur auf Papier und Screen gedacht: Im Neubau sind sie auch als Gestaltungselemente an Wänden und auf Bettwäsche geplant.

«So verbreitet der bunte, spielerische Auftritt in den neuen Räumlichkeiten auch eine optimistische Atmosphäre, die Zuversicht und Lebensfreude vermitteln will», erklärt Jan Hasler, Partner und GL-Mitglied bei Vitamin 2, in der Mitteilung.

Der modulare Auftritt ist konsequent auf digitale Anwendung und Barrierefreiheit ausgerichtet, was sich auch in der neuen Typografie und einer neu entwickelten Bildwelt niederschlägt, die auf menschliche Nähe setzt. Die Umsetzung läuft seit März. Auf eine umfassende Erneuerung der gedruckten Unterlagen wird dabei bewusst verzichtet – ein Grossteil der Literatur wird digital ersetzt. Abgeschlossen wird das Rebranding mit dem Einzug in den Neubau im Herbst. (pd/spo)