Blyss: Ein Magazin mit Doppelfunktion

Studio Blyss verantwortete Konzeption, Gestaltung, Produktion und Versand der Publikation, teilt die Agentur mit. Das Format wurde im Vorfeld des 1. August an mehrere hundert B2B-Partner in Deutschland verschickt, darunter Hotels, Destinationen und Medienhäuser.
Das Magazin informiert über aktuelle Kampagnen und Projekte des Deutschland-Teams von Schweiz Tourismus. Die Inhalte umfassen Medienkooperationen, Nachhaltigkeitsinitiativen, Eventformate und Studienreisen. Durch die doppelte Funktion als redaktionelles Medium und nutzbares Geschenkpapier soll die Publikation einen praktischen Mehrwert bieten und gleichzeitig die Positionierung der Schweiz im deutschen Markt vermitteln. (pd/spo)