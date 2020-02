Lauschsicht: Ein Sechserteam mit Viertagewoche

Neu mit im Team ist Julia Leu (Creative Producer), sie verstärkt Lauschsicht im Bereich Producing und Projekt Management. André Seiler (Motion Designer & Editor) und Nina Thürlimann (Editor & Content Developer) bringen «extra Superpowers» in der Produktion und Postproduktion mit, wie es in einer Mitteilung heisst. Gleichzeitig übernehme Marius Thut neu die Leitung der Produktion & Post-Produktion.

Muriel Droz und Kevin Blanc bilden neu gemeinsam die Geschäftsleitung von Lauschsicht. Droz trägt weiterhin als Executive Producer die Verantwortung für Projekte und Kunden.

Mit der Teamerweiterung verteile die Agentur die Arbeit auf mehr Schultern. Um sicherzustellen, dass sich der Workload nachhaltig reguliert, hat Lauschsicht zusammen mit der personellen Veränderung eine 36-Stunden-Woche in vier Tagen eingeführt, was einem 90-Prozent-Pensum entspricht, heisst es im Communiqué. Das heisse: Lauschsicht bleibe am Freitag geschlossen. Durch dieses Arbeitsmodell würden interne Übergaben trotz Teilzeit vermieden und es werde sichergestellt, dass der neue freie Tag auch tatsächlich frei bleibe.

Lauschsicht ist eine Zürcher Agentur und Produktion für Film und Motion Design. Dabei legt sie den Fokus «auf authentische und echte Geschichten aus faszinierenden Unternehmen». (pd/cbe)