Die ETH Zürich will den Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft auf vielen Ebenen vorantreiben. Ein zentraler Baustein sei der neu formierte Bereich ETH Entrepreneurship, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Gruppe fördert und fordert junge Talente auf dem Weg zur erfolgreichen Unternehmensgründung.

Dafür entwickelt die Branding-Agentur Scholtysik «ein starkes Zeichen für Unternehmertum an der ETH», wie die Agentur schreibt. An der Hochschule herrsche permanent rege Kommunikation auf allen möglichen Kanälen. Um hier gesehen und gehört zu werden, brauchte ETH Entrepreneurship einen eingängigen Namen und einen prägnanten visuellen Auftritt. Das neue Zeichen kann als Abkürzung EE gelesen werden, aber auch als dynamische Bewegung und Aufstieg. Der leuchtende Farbverlauf soll die Dynamik der Form wie auch den transformativen Charakter der Aktivitäten von ETH Entrepreneurship unterstützen, so Scholtysik weiter.

Wichtige Touchpoints sind Events, soziale Medien, Aussenwerbung auf dem Campus und natürlich die Website. Um der Kultur des Entrepreneurship-Teams nahezukommen, hat Scholtysik den Auftritt in einem besonders diversen Designteam entwickelt mit jungen und erfahrenen Gestalterinnen und Gestaltern aus der Schweiz, Italien, Grossbritannien und Deutschland. Zuvor hatte Scholtysik bereits den Gesamtauftritt der ETH und des neu gegründeten ETH AI Centers entwickelt. (pd/wid)