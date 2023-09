Doppelrahm: Einblick in 40 Jahre Innovation bei Simatec

Der Film nehme die Zuschauer mit auf eine Reise durch die Werte von Simatec, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Seit über 40 Jahren hat das Familienunternehmen die Branche mitgeprägt und sich als einer der Weltmarktführer etabliert.

Der von der Zürcher Agentur Doppelrahm realisierte Unternehmensfilm rückt die Mitarbeiter in den Mittelpunkt und bringt die Unternehmenswerte zum Leben. «All in Motion» sei ein Spiegelbild der Unternehmenskultur von Simatec, die auf Innovation, Expertise und Teamwork basiert, heisst es in der Mitteilung.

Verantwortlich bei Simatec: Mischa Wyssmann (CEO), Peter Aebi (Leiter Marketing und Produktmanagement), Ivo Sonderegger (Verantwortlicher Marketing & Communication); verantwortlich bei Doppelrahm: Christoph Rahm (Regie & Schnitt), Simon Rahm (Producer); Produktion: Jannick Glück (Regieassistent), Jürg Wäber & Christoph Rahm (Konzept), Raymond Diaz Terrero & Manuel Häfele (Kamera), Dave Ponzio (Sounddesign & Mixdown - www.centraltonstudio.ch), Samuel Schmidt (Grading). (pd/nil)