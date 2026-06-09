Publiziert am 09.06.2026

Die Basler Branding- und Designagentur Suan hat den neuen Markenauftritt des Historischen Museums Basel (HMB) entwickelt, teilt sie mit. Über mehr als ein Jahr begleitete die Agentur das HMB durch den gesamten Markenprozess – von der strategischen Positionierung über den Markenkern bis hin zum Logosystem und der Umsetzung über alle analogen und digitalen Touchpoints. Ziel war es, das Museum als zeitgemässe Kulturinstitution neu zu positionieren. Als Markenkern entstand die Leitidee «Ein Ort für alle Zeiten».

Herzstück des neuen Auftritts ist die Rückkehr zur Abkürzung «HMB» als Wortmarke. Ergänzt wird die Dachmarke durch ein Sublogosystem für die drei Häuser Barfüsserkirche, Musikmuseum und Haus zum Kirschgarten, wobei gezielte Buchstabenhervorhebungen den einzelnen Standorten eine eigenständige Identität innerhalb des Gesamtsystems verleihen, heisst es weiter.

Das Designsystem besteht aus Typografie, Farbwelt und Layoutsystem und wurde reduziert und flexibel konzipiert. Gemeinsam mit dem HMB entwickelte Suan zudem eine neue Kommunikations- und Webstruktur auf Basis von Personas und Brand Stories. Der Markenauftritt wird durch das interne Marketing- und Grafikteam des Museums über alle Kanäle umgesetzt, von der Webseite über Social Media und Printmedien bis hin zu Signaletik und Jahresbericht. (pd/spo)