Swisscontent: Eine Agentur positioniert sich neu

«In den letzten Monaten haben wir uns intensiv mit der strategischen Positionierung unserer Agentur auseinandergesetzt. Wichtig war es uns, die Expertise und Erfahrung, über die wir verfügen, so klar und eindeutig wie möglich auf den Punkt zu bringen. Dies mit dem Ziel, dass bestehende und potenzielle Kunden sofort wissen, in welchen Bereichen wir Unterstützung bieten», schreibt CEO und Verwaltungsratspräsident Daniel Kaczynski in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Neu präsentiert sich Swisscontent mit den Geschäftsfeldern Content Marketing, Corporate Publishing, Corporate Communications, Corporate Reporting und Creative Communications ergänzt mit dem hauseigenen digitalen Innovationshub, DigitalLab.

Stephanie Schütte, Managing Partner erläutert: «Jeder dieser Bereiche wird von einem unserer Experten geleitet. Damit stellen wir unsere Kompetenzen in diesen Geschäftsfeldern unter Beweis und stärken das Vertrauen der Kunden in unsere Arbeit.»

Weitere Informationen zu Swisscontent finden sich hier. (pd/lol)