Publiziert am 21.10.2024

In einer kreativen Zusammenarbeit zwischen Aris Guzman, einer passionierten veganen Köchin mit karibischen Wurzeln, der Zürcher Kreativagentur Wecatch und Sea Shepherd ist ein veganes Rezept-Booklet entstanden – inklusive Pop-up und einem Film. Sea Flavors bietet 15 sorgfältig ausgewählte pflanzenbasierte Gerichte, die die vielfältigen Aromen des Meeres auf kreative Weise widerspiegeln.



Das Booklet lädt ein, die schädlichen Auswirkungen der Fischereiindustrie hinter sich zu lassen und einen nachhaltigeren Lebensstil zu entdecken – ganz ohne Kompromisse beim Geschmack, heisst es in der Mitteilung. Durch die Verwendung von Zutaten wie Algen und Gemüse gelingt es, authentische Meeresaromen ohne tierische Produkte zu kreieren.



Aris Guzman beschreibt ihre Mission in der Mitteilung so: «Sea Flavors ist eine Hommage an die Texturen und Aromen des Meeres, die allein durch die Kraft der Pflanzen entstehen. In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit immer wichtiger wird, möchten wir mit genussvollen und verantwortungsvollen Rezepten zeigen, dass ein pflanzenbasierter Lebensstil nicht nur der Umwelt zugutekommt, sondern auch den Gaumen verwöhnt.»





Das Design verbindet maritime Inspiration mit einer pflanzlichen Küche und schafft so eine visuelle Sprache. Der Einsatz versetzter Anordnung der Typografie sowie die gewählte Schriftart Sispany fangen die fliessende Dynamik des Meeres ein. Sie verleihen dem Design Leichtigkeit und kreieren eine subtile Verbindung zur maritimen Welt. Die Bildsprache ist geprägt von der Natürlichkeit der Zutaten und dem Geist des Meeres. Dabei spiegelt sie den rebellischen Charakter von Sea Shepherd wider und ihren unermüdlichen Einsatz für den Schutz der Ozeane symbolisiert. Durch die kreative Inszenierung realistischer Objekte wie Kaviardosen, Angelhaken und sogar eines See-Monsters wird ein humorvoller und überraschender Effekt erzeugt.



Die Farbgebung ist eine Hommage an die Natur. Besonders die dunkelgrünen Töne der Algen schaffen eine direkte Verbindung zum Meer, während ein lebhaftes Gelb als Signalfarbe kraftvolle Akzente setzt und für einen dynamischen Kontrast sorgt.









Der Begleitfilm zur Kampagne wurde in enger Zusammenarbeit mit Luca Zurfluh (Regie) und der Produktionsfirma Dynamic Frame realisiert und erzählt die bewegende Geschichte von Aris und ihrer karibischen Herkunft, in der das Meer und Fischgerichte eine zentrale Rolle im Alltag spielen. Aris' Gedanken über die Verbindung zur Meeresküche und die schädlichen Auswirkungen der Fischereiindustrie werden beleuchtet, begleitet von ihrer intensiven Suche nach pflanzlichen Alternativen zu den vertrauten Geschmäckern des Meeres, die sie vermisst. Der Film bietet einen faszinierenden Einblick in ihre kreative Arbeit und ihre neuesten kulinarischen Kreationen, die zum Nachkochen anregen.



Das Booklet ist ab sofort erhältlich und bietet kulinarische Inspiration für alle, die auf der Suche nach neuen Geschmackserlebnissen sind – und dabei aktiv zum Schutz der Ozeane beitragen möchten. Aus der kreativen Zusammenarbeit ist ein Pop-up, eine Social-Media-Kampagne und ein Film entstanden. (pd/wid)