Publiziert am 10.11.2025

Unter dem Leitgedanken «Eine lebenswerte Schweiz für alle» definiere die Vision 2035 die langfristige Ausrichtung des Unternehmens, schreibt die Migros-Gruppe in einer Medienmitteilung.

Die Vision basiert auf drei zentralen Elementen: Erstens will die Migros im Alltag erste Wahl sein und mit hochwertigen Produkten in Ernährung, Gesundheit, Gütern des täglichen Bedarfs und Finanzen überzeugen. Zweitens soll die starke Migros-Gemeinschaft aus Mitarbeitenden, Genossenschaftern und Kunden den Erfolg prägen. Drittens will die Migros ihren wirtschaftlichen Erfolg gezielt in Bildung, Kultur, Freizeit und Nachhaltigkeit sowie an ihre Gemeinschaft zurückgeben.

Die Vision soll durch die vier strategischen Geschäftsfelder Food, Non Food, Finanzdienstleistungen und Gesundheit umgesetzt werden. In weiteren Schritten will die Migros die Rolle ihrer 2,3 Millionen Genossenschafter schärfen und den Kundennutzen stärken, wie das Unternehmen mitteilt. (pd/nil)