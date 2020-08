Jung von Matt/brand identity: Eine starke Marke für ein IT-Start-up

Hopr verändert den Datenschutz grundlegend: Mit dem Protokoll, das auf Blockchain-Technologie basiert, wird jedem Menschen die Kontrolle über seine Privatsphäre zurückgegeben. Das Hopr-Protokoll kann von jedem genutzt und weiterentwickelt werden und ist somit nicht auf eine Branche limitiert.

«Warum wir uns als Start-up Branding-Experten ins Boot geholt haben? Weil wir unserer Community, zukünftigen Investoren und Mitarbeitenden, von Anfang an ein klares Bild vermitteln wollen. Das Team von Jung von Matt/brand identity hat uns geholfen, zu definieren wer wir sind, was wir machen und wohin die Reise geht», wird Rik Krieger, CCO und Co-Founder von Hopr, in einer Mitteilung zitiert. Für den CEO und Founder Sebastian Bürgel war vor allem die gemeinsame Erarbeitung von Positionierung und Auftritt spannend: «Unser Business ist nicht ganz einfach zu verstehen, daher war ich umso überraschter, wie schnell sich das Team von Jung von Matt/brand identity in unsere Branche gefuchst hat. Auch das Vorgehen und die Workshops haben super viel Spass gemacht und ich denke, die positive Energie der Zusammenarbeit ist auch im Ergebnis spürbar.»

Die dynamisch gezeichnete Wortmarke sowie der gelbe Hopr-Ball bringen das Grundprinzip der Technologie zum Ausdruck: Innerhalb der Kommunikationsmittel übernimmt der Ball die Funktion eines abstrakten Schutzsymbols und wird zum Sinnbild für die Kontrolle über die eigenen Daten. Er verändert den Kontext, indem er Elemente zeigt oder verdeckt – und betont damit, warum es so wichtig ist, genau zu wissen, was man mit wem teilt. Statisch oder animiert verleiht dieses identitätsstiftende Gestaltungsmittel dem Auftritt einen prägnanten Charakter.

Ebenfalls hervorstechend ist laut Mitteilung die Schrift «Source Code», die den Bezug zur Community herstellt – denn was schreibt ein Techie lieber als Code? Und: Die Farbgebung schafft eine Differenzierung innerhalb der Branche: Der Verlauf mehrerer dunkler Blautöne steht für das stabile Fundament von Hopr, das helle Gelb unterstreicht die positive Intention des Start-ups.

Verantwortlich bei Hopr: Sebastian Bürgel (CEO & Founder), Rik Krieger (CCO & Co-Founder); verantwortlich bei Jung von Matt/brand identity: Julius Jäger (Gesamtverantwortung, Strategie & Beratung), Diana Geissel (Strategie & Beratung), Christina Widmann (Leitung Design), Boris Stoll (Design). (pd/cbe)