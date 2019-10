Walder,Werber: Einen Tag Spiel und Spass für BKW Antec

Die Idee: «Playday». Ein Tag voller Spass für rund 300 Mitarbeitende, mit Showacts, Keynote-Speakern, Live-Musik und zahlreichen digitalen Games – sowohl futuristisch als auch im schönen digitalen Retro-Style. Der Event fand in einer alten Fabrikhalle an der Limmat statt, die heute noch so aussieht als hätte man gestern dort gearbeitet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Programm war nicht nur digital, sondern «äusserst unterhaltsam»: Keynote-Speech von Joël Luc Cachelin, einer der «Top 10 Digital Brains» der Schweiz, ein digitaler Foxtrail mit Augmented Reality, Schweizermeister im Poetry Slam Kilian Ziegler, Parcours-Runner Rick Saner und ein Exklusiv-Konzert von Snowboard-Pro und Sänger Pat Burgener. Durch den Tag führte Moderatorin und Influencerin Miriam Rickli.

Zwischen den einzelnen Showacts erlebten die Gäste eine «Playtime». Mit VR-Games, Flugsimulatoren im 360°-Modus und Magic Mirror, aber auch mit den guten alten Kultspielen der digitalen Pionierzeit wie Arcade-Spielautomaten oder Nintendo. «Der ‹Playday› war ein Riesenerlebnis und Spass pur – eine digitale Zeitreise, die viele Erinnerungen geweckt hat», lässt sich Reto Decurtins, Geschäftsführer von BKW Antec, in der Mitteilung zitieren. «Das Ziel wurde übertroffen, die Mitarbeitenden aus der ganzen Schweiz sind über das gemeinsame ‹Gamen› zusammengewachsen»





Verantwortlich bei BKW Antec: Geschäftsleitung; Konzeption, Kreation, Realisation und Eventmanagement: Walder,Werber. (pd/lol)