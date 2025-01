Yes: Einfache Orientierung bei Fahrplanwechsel

Publiziert am 07.01.2025

Mit dem neuen Fahrplan ab Dezember 2024 spielen Informationsmaterialien eine zentrale Rolle. Das Ziel der Churer Agentur yes Creative Digital Marketing war es, Informationen klar und ansprechend zu gestalten.

Vom Haushaltsflyer bis zum Fahrplanbuch und den Linienplänen an den Haltestellen: Jedes Medium wurde so gestaltet, dass es Orientierung bietet und zugleich die wichtigsten Änderungen übersichtlich darstellt. Die Tarifverbund- und BÜGA-Flyer sowie praktische Formulare wurden ebenfalls aktualisiert, um Fahrgästen den Umstieg zum neuen Fahrplan so einfach wie möglich zu machen. (pd/spo)