Publiziert am 04.11.2025

Gedreht wurde an einem Tag vor dem Matterhorn und beim 5-Sterne-Resort Riffelalp auf 2222 Metern über Meer. Die Produktion erfolgte ohne klassische Vorbereitungsphasen wie Vorproduktion, Skript oder Scouting, sondern mit journalistischem Workflow und anamorphen Kinoobjektiven, wie Corpmedia in einer Mitteilung schreibt. Für das Statement des Protagonisten Roger Grütter standen 25 Minuten zur Verfügung.

Die Ad-Hoc-Produktionsweise fügt sich laut Corpmedia in die Reihe der Filme ein, die die Agentur in den vergangenen fünf Jahren für Jungheinrich produziert hat. Durch die konstante Bildsprache und emotionale Inszenierung soll die Wiedererkennbarkeit der Marke über alle Formate hinweg gewahrt bleiben. Der Film zahlt auch auf den Personal Brand von Roger Grütter ein, der als Gesicht und Stimme des Unternehmens auftritt. (pd/spo)