Publiziert am 26.03.2026

Das auf die PR-Branche spezialisierte Branchenmedium PRovoke Media hatte 2025 die bislang umfangreichste Untersuchung der globalen PR-Branche durchgeführt. Das Projekt beinhaltete hunderte von persönlichen Treffen, intensive Befragungen und umfangreiche Auswertungen zahlreicher Informationen.

Team Farner wird laut einer Mitteilung als eine der 20 besten Financial PR-Agenturen, der 30 besten Healthcare PR-Agenturen, der 40 besten Public Affairs- und Technology PR-Agenturen sowie der 100 besten Corporate PR-Agenturen der Welt gelistet. Die Zürcher Agentur ist die einzige mit Hauptsitz in der Schweiz, die in der Gesamtrangliste erscheint.

In der Begründung heisst es, Team Farner habe sich als eines der dynamischsten und zukunftsorientiertesten Beratungsunternehmen Europas etabliert und ein Netzwerk aufgebaut, das lokale Expertise mit der Stärke eines grösseren Kollektivs verbinde. Dies ermögliche ein Leistungsspektrum, das die gesamte Wertschöpfungskette der Kommunikation abdecke.

Die 1951 in der Schweiz gegründete Agentur feiert 2026 ihr 75-jähriges Bestehen. Heute lösen in der Schweiz über 300 Mitarbeitende hochspezialisierte sowie integrierte Kommunikationsaufgaben. Über Team Farner ist die Agentur in Europa in fünf Märkten aktiv. (pd/cbe)