E-Dialog: Ella Papadakis verstärkt das Team

Publiziert am 02.07.2026

Ella Papadakis übernimmt bei der Digitalagentur E-Dialog die Position als Director Business Strategy. Sie verantwortet künftig mit ihrem Team unter anderem die Etats von Mobiliar, Brack, CSS, Migros Bank und Geberit.

Papadakis war in den vergangenen zehn Jahren in der Schweiz für Agenturen wie Wirz und Jung von Matt Limmat tätig und betreute dort Kunden wie Migros, Johnson & Johnson und Emmi. Insgesamt bringt sie laut einer Mitteilung über 15 Jahre Agenturerfahrung mit.

Zu ihren Aufgabenschwerpunkten bei E-Dialog sollen die Transformation digitaler Geschäftsmodelle, datengetriebenes Marketing sowie der Ausbau von Marktanteilen zählen. «Ich freue mich sehr auf die Aufgabe. Die Erwartungen an digitales Marketing sind hoch – Konsumentinnen und Konsumenten wollen massgeschneiderte, nahtlose Erlebnisse», lässt sich Papadakis zitieren.

E-Dialog-CEO Andrea Swift begründet die Neubesetzung mit der Kombination aus lokaler Marktkenntnis und internationaler Erfahrung: «Mit Ella Papadakis haben wir eine Expertin gewonnen, die lokale Marktkenntnis mit internationaler Marketingerfahrung vereint», so Swift. Man wolle damit den Zürcher Standort weiter ausbauen.

E-Dialog ist seit 2019 mit einem Standort in Zürich präsent, das Unternehmen wurde 2003 gegründet und beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 100 Personen. Die Agentur ist Vertriebspartner der Google Marketing Platform und der Google Cloud Platform sowie zertifizierter Google-Premium-Partner. (pd/cbe)