BKW: Energiekonzern setzt Corporate Newsroom neu auf

Publiziert am 15.12.2025

Vor sieben Jahren war das Berner Energie- und Infrastruktur-Unternehmen BKW eines der ersten Unternehmen der Schweiz das einen modernen Corporate Newsroom für eine integrierte Kommunikation über alle Kanäle lancierte. Seither hat sich die BKW zu einem multinationalen Konzern mit über 12'000 Angestellten in 140 Unternehmen entwickelt. Zudem hat die BKW vor einem Jahr ihre neue Strategie «Solutions 2030» lanciert. Beides zusammen waren für die BKW wichtige Treiber, ihr Newsroom-Modell neu aufzustellen, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung.

Martin Schweikert, Chief Communications Officer BKW, kommentiert die Entwicklung so: «Unser Ziel ist es, klare, zielgerichtete und konsistente Botschaften zu kommunizieren. Dazu steuern wir die Kommunikationsaktivitäten in einem integrierten Ansatz gemäss Corporate-Newsroom-Modell.» Dazu hat die BKW in diesem Jahr als ein Schwerpunkt im Relaunch die strategische Themensteuerung neu aufgestellt. «Die Themen beruhen auf strategischen Schwerpunkten und zahlen auf das Erreichen der Unternehmensziele ein. Mit diesem integrierten Vorgehen stärken wir Transparenz, Relevanz und Wirkung unserer Kommunikation und schaffen Mehrwert für Kundinnen und Kunden, Mitarbeitende und die weiteren Stakeholder», so Schweikert.

Rollen, Prozesse und Konferenzen geschärft

Damit die Themensteuerung optimal funktioniert, hat die BKW auch die Rollen, Prozesse und Konferenzen im Newsroom-Modell analysiert und überarbeitet, wie das Unternehmen mitteilt.

Dazu Michael Blum, Projektleiter Relaunch und Verantwortlicher Newsroom der BKW: «Für alle Elemente liegen nun Beschreibungen vor und die Abläufe sind klar festgehalten. Etwas, was in den vergangenen Jahren zu kurz kam.» Unterstützend dazu hat das Projektteam ein eigenes Newsroom Wiki auf Basis von Notion erstellt, das von allen am Newsroom beteiligten Kommunikations-Experten eingesehen werden kann.

Ein grosses Augenmerk galt gegen Ende des Projektes der Operationalisierung. Dafür haben die Newsroom-Verantwortlichen während zwei Wochen im November Schulungen zu den relevanten Themen angeboten. Michael Blum: «Uns ging es einerseits um die Vermittlung von Wissen, andererseits wollten wir das Thema Corporate Newsroom ganz grundsätzlich thematisieren.»

Unterstützt wurde Michael Blum von einem internen Projektteam mit Vertreterinnen und Vertreter aller Bereiche sowie von Dr. Nadine Stutz als externer Fachperson.

Weitere Entwicklungsschritte folgen

Mit dem Relaunch hat die BKW einen wichtigen Schritt gemacht. Das Unternehmen wird sein Newsroom-Modell auch 2026 weiterentwickeln. Zum Beispiel bei der weiteren Integration von KI, der Wirkungsmessung und der Integration von internen und externen Kampagnen in das Operating Modell. (pd/nil)