Centravo-Gruppe: Erich Rava verlässt das Unternehmen

Publiziert am 26.03.2026

Erich Rava, Leiter Unternehmenskommunikation und Public Affairs der Centravo-Gruppe, beendet seine Tätigkeit für das Unternehmen per Ende März 2026 im Zuge einer internen Reorganisation. Dies hat persoenlich.com erfahren. Die Funktion werde dabei strategisch weiterentwickelt und künftig stärker auf vertriebsnahe Marketingaktivitäten ausgerichtet. Centravo deckt das ganze Geschäftsfeld des Schlachtvorgangs ab und hat seinen Hauptsitz in Lyss. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeitende.

Für strategischen Aufbau verantwortlich

Erich Rava war während knapp fünf Jahren für den strategischen Aufbau und die Weiterentwicklung der Unternehmenskommunikation verantwortlich. In dieser Zeit wurden unter anderem die Kommunikationsstrukturen der Gruppe weiterentwickelt, die interne Kommunikation neu gestaltet sowie digitale Kommunikationsinstrumente eingeführt. Zudem begleitete er verschiedene Transformationsprozesse sowie anspruchsvolle Phasen der Ereignis- und Krisenkommunikation.

Berufliche Zukunft offen

Seine berufliche Zukunft sei derzeit offen, sagt Erich Rava gegenüber persoenlich.com. Unverändert bleibe jedoch seine Überzeugung, so Rava, dass klare, verantwortungsvolle und strategisch geführte Kommunikation, konsequentes Reputationsmanagement sowie wirkungsvolle Public Affairs gerade in anspruchsvollen Zeiten entscheidend für nachhaltigen Unternehmenserfolg seien. (ma)