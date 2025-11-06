Publiziert am 06.11.2025

Unicef Schweiz und Liechtenstein hat das Video entwickelt, um erstmals Fragen zum institutionellen Kinderschutz zu beantworten. Das Erklärvideo richtet sich an alle, die mit Kindern arbeiten oder mit Kinderrechten in Berührung kommen. Es zeigt auf, wie Unternehmen und Organisationen Kinder vor Schaden, Missbrauch, Vernachlässigung und Ausbeutung schützen können.

In einfachen Worten erläutert das inhouse produzierte Video, wie wichtig eine gute Vorbereitung ist und wie zu handeln ist, wenn ein Verdacht auf Kindesmissbrauch vorliegt. Das Video schafft nach eigenen Angaben eine erste Sicherheit für den richtigen Umgang mit Kindern und dient auch beim Onboarding von Mitarbeitenden.

Weiterführende Informationen bietet das «Child Safeguarding Toolkit for Business» auf der Website von Unicef Schweiz und Liechtenstein. (pd/cbe)